İran’da panik: Uçak Mahşehr’de karayoluna acil iniş yaptı

İran’da bir yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaparak panik yarattı. İran merkezli Caspian Airlines’a ait Tahran-Mahşehr seferini yapan MD83 tipi yolcu uçağı Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı.

Olayda kimsenin yaralanmadığı açıklanırken, uçaktaki 130 yolcunun tahliye edildiği belirtildi.

İran’da hafta sonu İstanbul’a gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı Tahran Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Tahran’dan İstanbul’a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı teknik bir sıkıntı sebebiyle acil iniş yapmış ve yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı duyurulmuştu.