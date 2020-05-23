İran'da Ramazan Bayramı yarın kutlanacak

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – İran, hilalin görülmesi üzerine Ramazan Bayramı'nı yarın kutlayacak.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nın habercisi şevval ayı hilalinin görüldüğü belirtildi.

Buna göre, ülkede 24 Mayıs pazar günü Ramazan Bayramı'nın başlayacağı açıklandı.

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Filistin, Ürdün, Irak, Yemen, Mısır, Libya, Suriye, Lübnan, Cezayir ve Tunus'taki yetkili merciler tarafından yapılan açıklamalarda, Ramazan Bayramı'nın pazar günü başlayacağı duyurulmuştu.

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