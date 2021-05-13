İran'da son 24 saatte 297 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) – İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 297 artarak 76 bin 231’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 14 bin 246 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 175'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 722 bin 7’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 297 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 76 bin 231 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 481'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 179 bin 890’a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 17 milyon 616 bin 446 oldu.

– İran'da toplam 2 milyon 923 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 670 bin 118 kişiye aşının ilk dozunun, 330 bin 805 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 923 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde risk gruplarına 46 şehrin "kırmızı", 263'ünün "turuncu", 139'unun "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.