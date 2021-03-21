İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 73 kişi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) – İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 73 artarak 61 bin 797'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 260 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 657'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari böylece virüs kaynaklı can kaybının 61 bin 797'ye, vaka sayısının da 1 milyon 801 bin 65'e çıktığını kaydetti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 858'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 543 bin 119'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 160 bin 554 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 12 şehrin "kırmızı", 39 şehrin de "turuncu" olarak belirlendiğini ve buralara giriş-çıkışların yasaklandığını sözlerine ekledi.