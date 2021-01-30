İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 82 kişi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) – İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 82 artarak 57 bin 889'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 317 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 506'sının hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 889'a, vaka sayısının da 1 milyon 411 bin 731'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 964'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 202 bin 893 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede toplam test sayısının 9 milyon 230 bin 376'a ulaştığını kaydetti.