İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 85 kişi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) – İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85 artarak 62 bin 308'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 120 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 815'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 846 bin 923'e çıktığını aktaran Lari, 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 308 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 921'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 585 bin 114'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 550 bin 8 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 23 şehrin "kırmızı, 44 şehrin "turuncu", 287 şehrin "sarı" ve 94 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini aktararak "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.