İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 89 kişi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) – İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 89 artarak 62 bin 397'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 751 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1049'unun hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 855 bin 674'e çıktığını aktaran Lari, 89 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 397 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 928'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 593 bin 219'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 618 bin 420 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 23 şehrin "kırmızı", 44 şehrin "turuncu", 287 şehrin "sarı" ve 94 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.