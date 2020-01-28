İran’dan ABD ve İsrail’in ‘Kudüs’ planına tepki!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını asrın ihaneti olarak nitelendiren İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, bölge ülkelerinden bu anlaşmanın karşısında durmalarını istedi.

Filistin topraklarının Filistin halkına ait olduğunu kaydeden İran Dışişleri Sözcüsü, İsrail rejiminin Filistin topraklarında işgalci olduğunu hatırlatarak, ”Filistin sorunun çözümü ancak Filistinliler arasında yapılacak referandum ile çözülebilir. Bunun dışındaki tüm anlaşmalar kınanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Filistin’in İslam dünyası için öncelikli olduğuna işaret ederek bazı ülkelerin düşmanlarını dost edindiklerini vurgulayan Musevi, ”İsrail rejimini 70 yıllık cinayetlerini unutturmaya çalışıyorlar” dedi.

İran için Filistin meselesinin önemine değinen Musevi, Filistin sorunun çözümü adına bölge ülkeler ile tüm ihtilafları bir kenara bırakarak işbirliğine hazır olduklarını belirterek, ”Yüzyılın anlaşması, Orta Doğu için büyük bir tuzaktır. Müslümanların namus ve gururunu korumak adına tüm ihtilafları bir kenara bırakarak işbirliği yapmaya ve bu büyük hile karşısında durmaya hazırız” dedi. (İHA)

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