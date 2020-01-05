İran’dan ABD’yi kızdıracak hamle! ‘Nükleer anlaşmaya uymayacağız’

İran ile ABD’yi savaşın eşiğine getiren General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından başlayan krizde yeni bir gelişme yaşandı.

İran hükümeti yayımladığı bir bildiride “Nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almada beşinci adım olarak, artık nükleer faaliyetlerde hiçbir sınırlandırmayı tanımıyoruz. Bundan sonra İran’ın tüm nükleer çalışmaları kendi teknik ihtiyaçları doğrultusunda ilerleyecektir” ifadeleriyle nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alındığını bildirdi.

Bildiride, santrifüj sayısına ilişkin belirlenen sınırlandırmalara uyulmayacağı da ifade edildi.

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Yayımlanan bildiride, Uluslararası Atom ve Enerji Kurumu ile iş birliğinin devam edileceğini belirtilirken, yaptırımların kaldırılması halinde ve anlaşmanın İran’ın çıkarına olacağı anlaşıldığı takdirde, taahhütlere dönmeye hazır olunacağı açıklandı. İHA

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