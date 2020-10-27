İran'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırına hava savunma takviyesi

ANKARA (AA) – İran Hatemu'l Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ülkesinin Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı kuzeybatı sınır bölgesindeki hava savunma birliklerini güçlendirdiğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tümgeneral Musevi, İran halkının, özellikle de sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların güvenliğine vurgu yaptı.

Musevi, "Kuzeybatı bölgesindeki hava savunma birlikleri güçlendirildi. İhtiyaç duyulması halinde daha da artırılacak. Halkın huzuru bizim için özel bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygının ve resmi uluslararası sınırların korunmasının ilkeleri olduğunu dile getiren İranlı komutan, sınırlarda herhangi bir değişime tahammül göstermeyeceklerini sözlerine ekledi.

– Kara birlikleri sevk edilmişti

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur da 25 Ekim'de sınır bölgesindeki birlikleri ziyareti sırasında, aynı bölgeye askeri yığınak yaptıklarını açıklamıştı.

Dağlık Karabağ'da çatışmaların başlamasından bu yana sınırdaki İran'a ait yerleşim yerlerine roketler düşmüş, Azerbaycan söz konusu roketlerin Ermenistan tarafından provokasyon amacıyla atıldığını duyurmuştu.