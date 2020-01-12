İran’dan düşen uçakla ilgili yeni açıklama!

İran Sivil Havacılık Örgütünden, düşürülen Ukrayna uçağının verdiği zarara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Ailelere ödenecek tazminat, Ukrayna ve İran arasındaki yapılacak olan anlaşmalar sonucunda belirlenecek.

* Ukrayna Havayollarına ait olan yolcu uçağı, Ukraynalı bir şirket tarafından sigortalanmış. Bu sebepten dolayı, uçağın düştüğü bölgedeki oluşan sivil bina ve yeşil alan zararı Ukrayna tarafından karşılanacak.

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Öte yandan İranlı milletvekili Ahmet Alireza Beygi yaptığı açıklamada, “Bu Ukrayna uçağının düşürülmesi çok büyük bir kayıp evet. Ancak bu hata, Devrim Muhafızlarının ülke nazarındaki önemini kaybetmesine yol açmadı. Muhafızlar, kurulduklarından beri ülkemizi savunuyorlar” dedi. (İHA)

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