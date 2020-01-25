İran’dan düşen yolcu uçağıyla ilgili flaş açıklama: Hapse attık

İran, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin öldürülmesine misilleme olarak 8 Ocak’ta ABD’nin Irak’taki iki üssünü vurmuştu. İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren olay günü Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağı da düşmüş, Tahran yönetimi ilk etapta sorumlulukları olduğu iddiasını reddetmişti.

Daha sonra ardı ardına gelen açıklamalarda İran yönetimi dünyanın gündemine oturan bir itirafta bulunmuş ve uçağın kendi füzeleri tarafından yanlışlıkla hedef alındığını duyurmuştu.

Sivillerin kaybı nedeniyle Ukrayna’dan ve yolcuların ailelerinden özür dileyen İran cephesinden flaş bir açıklama geldi. Der Spiegel’e konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Süleymani’nin ölümünden sonra caddelerde dans eden Iraklılar olduğunu söylemişti. Ancak biz Irak’ta büyük ve görkemli cenaze merasimleri gördük” dedi.

‘MADALYA BİLE VERDİLER’

Uçakla ilgili de konuşan Zarif, “İran Dışişleri Bakanı Zarif, 1988 yılında ABD tarafından düşürülen İran yolcu uçağına işaret ederek, “ABD hiçbir özür dilemedi. Bu saldırıyı gerçekleştiren ABD’li komutan altın madalya bile aldı. Ukrayna yolcu uçağını yanlışlıkla düşüren kişi ise şu an İran’da hapiste” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER ABD ve İran 9 günde savaşın eşiğine böyle geldi!