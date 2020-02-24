İran’dan gelen Türk şoför, Corona virüsü şüphesiyle gözlem altında!

TIR şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran’dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan Corona virüsü nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı.
Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı.
Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi.
Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada şunlar denildi:
* Bazı sosyal medya hesaplarında Kızıltepe ilçemizde Koronavirüs vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.
* İlimizde Koronavirüs tanılı hasta olmayıp tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir. DHA