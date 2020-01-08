İran’dan peş peşe açıklamalar: ABD’nin bölgedeki bacağını keserek yanıt vereceğiz

Kasım Süleymani‘nin öldürülmesine misilleme olarak ABD’nin Irak’taki üslerini vuran İran‘dan peş peş saldırı açıklamaları geliyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’ye sert bir mesaj vererek, “Amerika, Süleymani’nin elini kesmiş olabilir ama İran da Amerika’nın bölgedeki bacağını keserek buna yanıt verecek” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada saldırının ‘meşru müdafaa’ kapsamında ve ‘orantılı’ olduğunu belirtti. Zarif, “ABD bunu illüzyonlara dayanarak değerlendirmekten kaçınmalıdır” dedi.

Zarif, savaş istemediklerini ancak saldırılara karşı kendilerini koruyacaklarını da ekledi.

‘Daha ezici ve kesin bir karşılık vereceğiz’

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri de, “ABD’nin her türlü yeni adımına daha ezici ve kesin bir karşılık vereceğiz” dedi. Yazılı bir açıklama yapan Bakıri, hava saldırısı için ‘Süleymani’nin öldürülmesine karşılık İran silahlı kuvvetlerinin gücünün küçük bir göstergesi’ değerlendirmesi yaptı.

Ayetullah Ali Hamaney de sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “Dün gece onların (Amerikalıların) yüzüne bir tokat attık ama askeri operasyon yeterli değil. Biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz” demişti.

Kasım Süleymani’nin 3 Ocak’ta ABD’nin hava saldırısında öldürülmesinden sonra ‘intikam’ sözü veren İran, dün gece yarısı ABD’nin Irak’ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil’de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara 10’dan fazla füze attı. İran Devrim Muhafızları’nın üstlendiği saldırıda, 80 ABD’linin öldüğü öne sürüldü.