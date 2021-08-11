İran’dan Rusya’nın işgal hatırlatmasına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya’nın İran Büyükelçiliği tarafından İran topraklarının Sovyetler Birliği ve İngiltere işgali altında olduğu 1943 yılına atıfta bulunulduğu sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Zarif, “1943 yılında değil 2021 yılındayız” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya’nın İran Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafa tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Zarif, Rusya Büyükelçiliğinin 1943 Tahran konferansına atıfta bulunarak yaptığı paylaşıma ilişkin, “Bugün uygun olmayan bir resim gördüm. 1943 yılında değil 2021 yılında olduğumuzu herkese hatırlatmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Zarif, “İran halkı, nükleer müzakereler sürecinde olduğu gibi kendi bağımsızlığına ilişkin kararların yabancı devletler ve büyükelçilikler tarafından belirlenmeyeceğini göstermiştir” dedi.

Rusya’nın İran Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından, “Büyükelçi Levan Dzhagaryan, İngiltere’nin yeni İran Büyükelçisi Simon Shercliff ile 1943 Tahran konferansının yapıldığı tarihi merdivenlerde” ifadelerini kullanılarak, Rusya Büyükelçisi Dzhagaryan ile İngiltere’nin yeni İran Büyükelçisi Shercliff’in 1943 Tahran konferansının yapıldığı binanın merdivenlerinde fotoğrafı paylaşıldı.

Eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin, eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill’de 1943 Tahran konferansının yapıldığı binanın merdivenlerinde sandalyede oturarak poz vermişti.