İran’dan sahte ABD uçak gemisiyle gövde gösterisi

ABD-İran gerginliğinin son perdesinde Trump yönetimi İran’a BM silah ambargosunun kalkmaması için uluslararası platformda baskıyı artırırken, Tahran petrol ticareti açısından stratejik öneme haiz Basra Körfezi’ndeki Hürmüz Boğazı’nın önüne sahte ABD uçak gemisi çekti.

Uydu görüntülerine yansıyan 200 metrelik uçak gemisi maketinin daha önce de yapıldığı gibi İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin tatbikatında kullanılması bekleniyor. 2015 yılındaki tatbikatta da bu yolla gövde gösterisi yapan Devrim Muhafızları, ABD’nin nükleer enerjiyle çalışan Nimitz sınıfı uçak gemisinin maketini füzelerle vurup batırmıştı.

Bir yandan ABD ile Britanya savaş gemileri Basra Körfezi’ne doluşmuş durumdayken, bölgede yabancı askeri varlığa karşı çıkan İran, petrol ticaretinin yüzde 30’unun geçiş rotasında bulunan Hürmüz Boğazı’nda her fırsatta tatbikat düzenliyor.

Son olarak Maxar Technologies isimli ABD merkezli uzay teknolojisi şirketinin çektiği görüntülerde, güvertesine model uçakların dizildiği ABD uçak gemisi maketine doğru hareket eden İran hücum botu görülüyor.

Bahreyn’de üslü ABD Donanması 5. Filosu Sözcüsü Komutan Rebecca Rebarich “İran’ın bu maketten ne medet umduğunu ya da tatbikatta kullanarak ne taktik değer elde edeceklerini biz söyleyemeyiz. Donanmamızın denizden gelecek her türlü tehdide karşı kendisini savunma becerisine güvenimiz tam olmayı sürdürüyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’den beri nükleer anlaşmadan çekilip ‘tarihteki en ağır’ diye nitelediği yaptırımları uygulamasının ardından en önemli komutanını öldürdüğü İran, Körfez’de güvenliği tehlikeye girerse ABD savaş gemilerini vuracağına, saldırıya uğrarsa Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına dair uyarılarda bulunuyor. ABD’li yetkililerin karşılığı ise Hürmüz Boğazı’nı kapatılmasının kırmızı çizgileri olduğu ve güç kullanarak açacakları yönünde.