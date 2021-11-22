İran’dan UAEA’ya mesaj: Baskıya izin vermemeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin teknik düzeyde kalması gerektiğini belirterek, “UAEA, diğer ülkelerin siyasi yönlendirmelerine ve baskı kurmalarına izin vermemeli” dedi.

Sozcu.com.tr

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık basın toplantısında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin bugün gerçekleştireceği Tahran ziyaretine değindi.

Hatipzade, “Bu ziyaretin de önceki ziyaretler gibi faydalı olacağını umuyorum. UAEA ile İran ilişkilerinin her zaman ajansın belirlediği çerçevede olmasına önem verdik” ifadelerini kullandı.

Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasındaki iş birliğinin teknik düzeyde olması gerektiğini belirterek, “UAEA, diğer ülkelerin siyasi yönlendirmelere ve baskı kurmalarına izin vermemeli. Bu ülkeler kendi yıkıcı politikalarını ajansın adını kullanarak yapmamalı” dedi.

TARİH ÖNCEDEN BELİRLENDİ



Bakanlık Sözcüsü Hatipzade, “Grossi’nin Tahran ziyaretinin tarihi daha önceden belirlenmişti. İran ile ajans arasındaki sorunların her zaman teknik düzeyde kalarak çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Grossi’nin Tahran ziyareti de bu çerçevede gerçekleşecek” açıklamasını yaptı.

TEKNİK DÜZEYDE ÇÖZÜM



Ajans ile İran arasında ele alınan teknik konulara işaret eden Hatipzade, İran nükleer tesislerine yönelik sabotaj ve saldırılara değinerek, “Yabancı ülkelerin nükleer tesislerimize yönelik terör saldırıları nedeniyle oluşan teknik arızalar ve buna bağlı teknik sorunları ajans ile görüşüyoruz. Bu sorunları ajans ile aramızda teknik düzeyde çözmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İran ile 4+1 ülkeleri arasında 29 Kasım tarihinde başlayacak olan Viyana müzakerelerine değinen Hatipzade, “Biz, Viyana müzakerelerine ciddiyetle yaklaşıyoruz. Hedefimiz ABD yaptırımlarının tamamen kaldırılmasıdır” dedi.

İlginizi Çekebilir Endişe veren rapor ortaya çıktı: İran birkaç ay içinde atom bombası yapabilir