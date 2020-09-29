İran'dan Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki esir ve tutuklu takası anlaşmasına destek

ANKARA (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki esir ve tutuklu takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek taraflara anlaşmayı en kısa sürede uygulama çağrısı yaptı.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Hatibzade 27 Eylül'de duyurulan 1081 esir ve tutuklunun serbest kalmasına olanak tanıyan anlaşma hakkında değerlendirmede bulundu.

Hatibzade, söz konusu anlaşmanın Yemen'deki siyasi krizi barışçıl yöntemlerle çözmek için bir adım olarak gördüklerini dile getirerek, "Anlaşma, Yemenli taraflar arasındaki diyaloğun, ülkenin mevcut sorunlarının tek çözüm yolu olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın olumlu sonuçları ile diğer tutukluların serbest kalma sürecinin devam etmesinin, taraflar arasında siyasi diyalog zeminini oluşturacağını ifade eden Hatipzade, bu vesile ile ülkedeki iç savaşın sona ermesini umduğunu kaydetti.

– Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası anlaşması

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Açıklamada, tarafların Aralık 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'na göre, "tüm tutuklu ve esirleri, kayıp kişileri, gözaltına alınanlar ve zorla kaybedilenleri ve ev hapsinde olanları" serbest bırakma konusunda taahhütlerini yineledikleri vurgulanmıştı.

Yemen'deki Husiler daha sonra yaptıkları açıklamada, hükümet ile varılan esir ve tutuklu takası anlaşmasının 15 Ekim'de uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

Uzun süredir istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.