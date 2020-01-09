İran’ın ABD’ye ‘intikam tokadı’: ‘Irak saldırısı intikam değildi sadece ABD’ye büyük bir tokattı’

İran Meclisi Yargı Komisyonu üyesi Muhammed Ali Pur Muhtar şu değerlendirmede bulundu:

“Ruhani liderimiz (Ayetullah Ali Hamaney) dediği gibi, bu saldırı intikam değildi sadece ABD’ye büyük bir tokattı. ABD’nin eylemlerine (Süleymani suikastı) birkaç sebepten yanıt verilmesi gerekiyordu. Öncelikle, füze saldırısıyla yanıt vermeye gücümüz olduğunu ve Süleymani’nin öldürülmesini göz ardı etmeyeceğimizi gösterdik. Zira Süleymani, Irak Başbakanı ve hükümeti tarafından resmi olarak bu ülkeye davet edilmişti. İkincisi, ABD’nin tüm yasa dışı eylem ve suçlarına yanıt vermenin zamanı geldi, zira yaptıklarından dolayı pişman olmaları gerekiyor. Üçüncüsü, ABD’nin zulmüne, tüm dünyaya hakim, üstün ve güçlü olduğu klişesine son verilmesi gerekiyor. Onlar, her eylemlerine karşılık daha güçlü yanıt alacaklarını anlamalı. Dördüncüsü, ABD bölgemizi sonsuza kadar terk etmeli ve bunun için tüm potansiyelimizi kullanacağız”.

‘ABD bu saldırıdan ders çıkarmalı yoksa eylemlerimiz sadece füzelerle kısıtlı olmayacak’

ABD’nin İran’a karşı yeni manevralar yapması durumunda, tüm potansiyellerine başvuracaklarını ve ABD’nin içindeki hedeflere bile ulaşacaklarını kaydeden İranlı milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amerikalılar çok kibirli ve her konuda kendilerine çok güveniyor. Oysa Ayn el-Esad üssüne atılan önemli sayıdaki füze hedefe ulaşmayı başardı. Bu, Amerikalıların savunma anlamında ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor, çünkü önemli üsleri yıkıldı. Bununla birlikte gerçek hasarı ve insan kaybını gizliyorlar. ABD, bu saldırıdan ders çıkarmalı. Aksi takdirde boş oturmayacağız, daha saldırgan davranacağız ve eylemlerimiz sadece füzelerle kısıtlı olmayacak. Tüm potansiyelimizi kullanacağız, ABD içinde ve dünyanın her bir noktasındaki hedeflere ulaşacağız”.

İran Meclisi Enerji Komisyonu üyesi Hidayetullah Hademi de ABD’nin İran’a karşı askeri eylemde bulunması durumunda tüm bölgeyi ABD için cehenneme çevireceklerini söyledi.

‘İsrail’i de vuracağız’

Hademi, şu yorumda bulundu:

“Askeri açıdan ABD’yi sarsmayı başardık, ama gerçek intikamımız henüz gerçekleşmedi. Bu sadece bir tokattı. ABD bölgeyi terk etmeli, onların buradaki varlığı sadece savaş, kaos ve yıkımlara yol açıyor. Füze saldırımız, ABD askerlerinin bölgeden çıkmasının başlangıcı. Bugün Amerikalılara ders verdik ki Kuveyt, Katar ve BAE’deki üslerinden de çıksınlar. ABD’nin İran’a karşı küçücük bir manevrada bulunması halinde ise doğrudan bu eylemlerinin içinde yer alan ve onlara yardım eden İsrail’i de vuracağız. Onların her türlü askeri manevralarına yanıt vereceğiz ve onlar için Ortadoğu’yu cehenneme çevireceğiz”.