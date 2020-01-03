“İran’ın ABD’ye karşı bir misilleme yapması kaçınılmaz” – 18 Dakika (3 Ocak 2020)

Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, ABD kaynaklı Süleymani Suikastını ve suikastın yankılarını, Ortadoğu’da değişen dinamikleri ve Libya’ya asker gönderilmesini değerlendirdi. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “İran’ın ABD’ye karşı bir misilleme yapması kaçınılmaz” – 18 Dakika (3 Ocak...