İran’ın Misillemesini Tahmin Edebilme Yarışı

İran’ın önde gelen komutanlarından Kasım Süleymani’nin Cuma günü ABD’nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından Tahran’ın ne gibi bir intikam hamlesinde bulunacağı merak konusu. Az sayıda kişi ise Tahran’ın karşılık vermeyeceğini düşünüyor. Uzmanlar, İran’ın dolaylı olarak Irak’ta, Suriye’de, Lübnan’da ve Yemen’de karşılık verebileceği çok sayıda nokta bulunduğu uyarısını yapıyorlar.

Bir kısmı General Kasım Süleymani’nin ortadan kaldırılması planından haberdar olmayan Amerika’nın müttefikleri de bu durumla başa çıkabilmek adına acil durum planları hazırlıyorlar. Başkan Donald Trump, İran’ın intikam almak adına harekete geçmesi halinde Amerika’nın, çok süratli ve sert biçimde İran’a karşılık vereceğini söyledi. Trump, Pentagon’un aralarında üst düzey kültürel bazı mekanların da bulunduğu 52 hedef belirlediğini söyledi.

İngiliz ordusundan komutanlar da başbakanlığa, halen Irak’ta bulunan 400, Körfez bölgesinde bulunan bin İngiliz askerinin, daha fazla sayıda asker gönderilerek takviye edilmesini tavsiye ediyorlar.

Washington ve Londra tarafından terörist lider olarak görülen Süleymani’nin öldürülmesinin ardından bir intikam saldırısı olabileceği düşüncesiyle, Irak’taki İngiliz askerlerinin eğitim görevini bırakıp bunun yerine, İngiliz diplomatları korumakla görevlendirilmesi önerisini kabul etmeyen İngiliz Başbakan Boris Johnson tarafından bu öneri de şimdiye dek kabul edilmiyordu. Londra, İran’ın adına çalışan vekil kuvvetlerin, Bağdat’taki İngiliz Büyükelçilik binasına saldırabileceği ya da İngiliz vatandaşlarını kaçırıp öldürebilecekleri korkusunu yaşıyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Pazar günü 2 Kraliyet Savaş Gemisi’ne Körfez bölgesinde yakıt tankerlerine yakın koruma sağlaması talimatı verdi. İran’ın batılı gemileri alıkoyması ya da batırmasından korkuluyor. Üst düzey bir İngiliz yetkili de “Eğer ortalık karışırsa A planımız, B planımız ve acil durum planımız var. Bölgedeki kuvvetlerimize koruma faaliyetlerine yeniden yön vermeleri söylendi” dedi.

Fransa ve Hollanda da Amerika gibi vatandaşlarından, Irak’tan ayrılmalarını istedi. Cumartesi günü, Bağdat’taki Amerika Büyükelçiliği yakınlarına roketler atıldı. Washington’un Avrupalı müttefikleri, çeşitli kademelerde yaptıkları açıklamalarla, Süleymani’ye yapılan saldırıdan duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler. Aynı yetkililer, Süleymani’nin doğrudan terör eylemlerine karıştığını da dile getiriyorlar. Cumartesi günü, Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, İngiltere ve diğer Avrupalı müttefiklerin, umduğu kadar yardımcı olmadıklarını söyledi ve “İngilizler, Fransızlar, Almanlar ve tüm diğerkeri bizim Avrupa’da da insanların hayatlarını kurtardığımızı anlamalılar” dedi.

İsrailli askeri yetkililer de savunmalarını sıkılaştırıyor ve Süleymani’nin öldürülmesine karşı Hizbullah’ın misilleme yapmasına hazırlanıyorlar. Hizbullah, İran’ın bölgedeki kuvvetlerinin ve elit Kudüs Gücü’nün ana kuvvetini oluşturuyor.

Hizbullah’tan tehditler

İran’ın koro halinde tehditlerini dile getiren diğer grupları gibi Lübnan Hizbullah’ından bir yetkili de Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran destekli direniş ekseni çerçevesinde, yanıtın son derece sert olacağını dile getirdi. Bu yetkilinin sözleri, İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney’in ifadelerinin yansıması şeklinde oldu. Hamaney, kişisel dostu ve kendisinin daha önce de “yaşayan şehit” diye nitelendirdiği Süleymani’nin öldürülmesinin intikamının, sert bir biçimde alınacağını söylüyor.

Birçok uzman, İran’ın Süleymani’nin oyunlarına benzer bir tavırla Ortadoğu’daki ve Afganistan’daki Amerikalıları hedef almasından şüpheleniyorlar ki Afganistan’da İran, Taleban’la bir yakınlaşma arayışı içerisinde.

Süleymani, bölgedeki İran destekli güçleri kışkırtan ana karakterdi ve bölgede Amerika’nın savaş gücünü azaltıp, verdiği kayıpları arttırmak için uğraştı.

İran’ın güneyinde, Süleymani’nin doğduğu kent olan Kerman’daki, Irak Devrim Muhafızları’nın komutanı General Gulemali Ebuhamza, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol tankerlerine yönelik saldırgan tavrın artması olasılığını gündeme getirdi.

Ebuhamza, “Hürmüz Boğazı, batılılar ve bölgede dolaşan çok sayıdaki Amerikan destroyeri ve savaş gemisi için hayati öneme sahip. Amerika’nın bölgedeki hayati hedefleri, İran tarafından uzun zaman önce tespit edildi. Aralarında Tel Aviv’in de bulunduğu 35 hedef, bizim erişebileceğimiz noktalarda” dedi. İranlı general, İran’ın bölgedeki paramiliter güçlerinin intikam için sıraya girdikleri bir dönemde ürkütücü bir tablo ortaya koydu.

Anında misilleme

En hızlı misilleme alanı Irak gibi görünüyor. Tahran ve Irak’taki vekil güçleri, hali hazırda Amerika’nın askerlerinin, bu ülkeden çıkmasını istediklerini net olarak ortaya koydular.

Bu çaba zaten Süleymani ve Şii milislerin, bir insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmesinden önce de sürüyordu. Bu çerçevede, Ekim ayından bu yana bölgedeki Amerika askerlerine çok sayıda saldırı oldu. Bunların arasında Bağdat’taki Amerika Büyükelçiliği’ne saldırı da vardı. Amerikalı yetkililere göre elçilik saldırısı, Cuma günü Süleymani’nin öldürülmesini tetikleyen olay oldu.

İran yanlısı güçlü Iraklı Şii isimlerden biri olan Qais El Khazali, İran televizyonunda yayınlanan açıklamasında, düzenlenen saldırının bedelinin, Amerika’nın Irak’taki askeri varlığının tamamen sona erdirilmesi olması gerektiğini söyledi.

London School of Economics’ten Ortadoğu Uzmanı Toby Dodge, “Misilleme ilk etapta Irak’ta olacak gibi görünüyor” yorumunu yaptı. Ancak batılı güçlerin konuşlandığı Suriye’nin kuzeyindeki Kürt bölgesi de yine Batılı yetkililerin, kaygı duydukları hassas noktalar arasında yer alıyor.

Ancak Irak ve Suriye’nin dışında da kaygı duyulacak çok sayıda alan var. Atlantik’in her iki tarafındaki istihbarat yetkilileri, Amerika’yla İran’ın arasındaki tansiyonun arttığı bu süreçte Tahran’ın, ne zaman, nereyi vurabileceği konusunda tahminde bulunabilmek adına çırpınıyorlar.

Güvenlik danışmanları Körfez bölgesinde faaliyet gösteren batılı şirketlerin bölgede seyahat eden çalışan sayılarını düşürdüklerini söylüyorlar.

CNN televizyonuna açıklamada bulunan adı açıklanmayan Amerikalı yetkililer, İran’ın kısa ve orta menzilli balistik füze fırlatmasına yönelik hazırlıklarının takip edildiğini söylediler.

Diğer bazı uzmanlar da İran’ın, bölgede Washington’u destekleyen müttefiklerine, bunun ne kadar maliyetli ve yıkıcı olabileceğini göstermek isteyeceği tahmininde bulunuyorlar.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdülrahman El Thani’yi İran’ı sakinleştirmek adına Cumartesi günü, Tahran’a gönderdi. Süleymani’yi öldüren silahlı insansız hava aracı, Katar’daki Amerika üssünden havalanmıştı. Resmi açıklamalara göre El Thani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye “Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı ve o yüzden son derece rahatsız ve kaygılıyız” dedi.

İkilinin görüşmesinin ardından Ruhani tarafından yapılan açıklamada da Tahran’ın, komşu ülkelerin de Amerika’nın bu cinayetini sert biçimde kınamasını istediği dile getirildi.

Batılı diplomatlar, Amerika’nın Körfez bölgesindeki önde gelen müttefikleri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Süleymani’nin ölümünden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini söylüyorlar. Daha önce de bu iki ülke, Süleymani’nin bölgedeki faaliyetlerini dile getirmiş ve onun ölümünün İran’a bir darbe olacağını söylemişlerdi.

Ancak diplomatlar Suudi Arabistan ve BAE’nin, resmi olarak verdikleri tepkinin, İran’ın misillemesinden çekindikleri için kısıtlı olduğunu söylüyorlar. Washington ve Riyad, Eylül ayında Suudilerin petrol tesislerine yapılan saldırıdan da İran’ı sorumlu tuttuklarını söylemişlerdi.

İran’ın hedefleri

Batılı yetkililer ve uzmanlara göre Doha’nın, İran’ın bölgedeki bazı farklı girişimlerine destek vermesinden dolayı Katar, İran’ın olası hedefleri arasında görünmüyor. Ancak İran’daki Şii rejimin düşmanı olarak bilinen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, saldırılar konusunda hazırlıklılar.

Washington merkezli bir düşünce kuruluşunda görevli Ortadoğu Uzmanı Cahrles Lister, “Irak’ın yakın çevresinin dışında, İsrail’in ciddi güvenlik kaygıları olabilir. Amerika’nın Körfez bölgesindeki müttefikleri özellikle Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, İran’ın misillemesine maruz kalabilirler” değerlendirmesini yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a yönelik bir misillemenin, Yemen’deki İran destekli Hutilerden gelebileceği belirtiliyor ki Yemen’de İran ve Suudi Arabistan uzun süredir bir vekalet savaşı içerisindeler.

Avrupalı istihbarat yetkilileri ayrıca İran’ın siber saldırıları konusunda da endişeliler. 2017 yılında, İngiliz Parlamentosu’na yapılan ve İngiliz bakanların epostalarını ifşa eden saldırının ardında da İran’ın olduğundan şüpheleniliyor.

İngiliz bir istihbarat yetkilisi Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede, bu aşamada Avrupa’daki müttefiklerden sadece İngiltere’ye bir saldırı beklendiğini söyledi. İngiliz istihbarat yetkilisi “Tahran’ın diğer Avrupalı ülkelere saldıracağını sanmıyorum. İran daha çok Avrupalılarla, Washington arasındaki ayrımı derinleştirmekle ilgileniyor” değerlendirmesini yaptı.

Avrupalı diplomatlar ve istihbarat yetkililerinin cevabını aradıkları bir soru var o da; İran Süleymani’nin ölümüyle ilgili misilleme konusunda ne kadar ileri gidebilir? İran ve Amerika bu noktada eşdeğer değiller. Amerika, bölgede Suudi Arabistan ve İsrail’in güçlü desteklerine sahip. İran, muazzam üstünlükteki Amerika’ya karşı savaşta çok az bir kazanıma sahip.

Bazı batılı uzmanlar bu güç dengesinin İran’ın Washington’la mücadele etme konusunda fazla ileri gitmesini engelleyeceğini söylüyorlar.