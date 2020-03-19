İranlı doktorlardan bölgesel liderlere ‘ABD’nin biyolojik laboratuvarlarını yok edin’ çağrısı

Bazısı komşu ülkeler olan Irak, Afganistan, Pakistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan‘ın devlet ve hükümet başkanlarına mektup gönderen İranlı doktorlar, tüm kürede hızla yayılan yeni tip koronavirüsün (KOVID-19) laboratuvarda yapılandırıldığı ve kasti amaçlarla kullanıldığı spekülasyonlarına dikkat çekti.

Bulaşıcı hastalıklar, akciğer hastalıkları, astım ve alerji alanında uzman 101 doktor, mektupta pek çok yurttaşları ve meslektaşlarına virüs bulaştığını belirtip “Onların hayatlarını kurtarmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Mektupta şu vurguya yer verildi:

“KOVID-19’un biyolojik laboratuvarlarda manipüle edildiği ve ABD’nin bu virüs aracılığıyla rakip ülkelere biyolojik saldırı düzenlediği spekülasyonlarını pekiştiren genetik ve biyoloji uzmanlarının açıklamalarını ve WikiLeaks belgelerini alıntılayan dünyanın önde gelen bilimsel makaleleri ve medya yayınlarında ziyadesiyle delil bulunmaktadır.”

Buna örnek olarak, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian‘ın daha önce attığı bir tweet gösterildi.

Sözcü Zhao Lijian, yeni tip koronavirüsün sanılanın aksine Çin’in Vuhan kentinin yerlisi olmadığından, Çin’e ABD ordusu tarafından getirilmiş olabileceğinden söz ederken iki bulguya atıf yapmıştı.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020

ABD ordusundan yüzlerce atlet, Ekim 2019’da Vuhan’daki Dünya Askeri Oyunları‘na katılmıştı.

Lijian’ın ABD’nin şeffaf olması ve verileri kamuoyuyla paylaşması talebiyle yayımladığı 11 Mart tarihli videoda, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, Kongre’ye brifing verirken görülüyordu.

Redfield, ABD’de gripten kaynaklandığı sanılan bazı ölümlerin daha sonra Kovid-19 vakası olarak saptandığını’ söylüyordu, ama bu kişilerin hastalık zamanı ya da ölüm tarihini belirtmiyordu.

‘ABD’nin biyolojik silah kullanma siciline’ dikkat çeken İranlı doktorlar, ‘insan yaşamını korumak ve insanlık tarihindeki bu devasa suç karşısında sessiz ve eylemsiz kalınması yüzünden gelecek kuşaklarca lanetlenmemek için’ uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Bölgesel devlet ve hükümet başkanlarından, ‘ABD’nin tüm biyolojik laboratuvarlarını yok etmek için gerekli adımları atmalarını’ talep etti.

Özellikle Donald Trump’ın başkanlığında ‘ABD’nin pek çok uluslararası anlaşmadan ve sözleşmeden çekilmesini’ gündeme getiren İranlı doktorlar, ‘Washington’ın büyük ihtimalle Cenevre Sözleşmesi, Bakteriyolojik ve Toksin Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi ve Depolanması Yasaklanması ve İmha Edilmesi Sözleşmesi gibi biyolojik silah geliştirilmesini kontrol eden uluslararası anlaşmalara da uymadığını’ dile getirdi. Yanısıra ‘mikrobiyolojik silahların önlenmesi sözleşmelerini imzalamadığına’ dikkat çekti.