İranlı molla: Süleymani suikastına misilleme imkansız, çünkü ABD’nin sadece Sünger Bob gibi kurmaca kahramanları var

İran devlet radyo televizyonu İRİB‘in dünya çapında yayın yapan Ofogh kanalının canlı yayında röportaj yaptığı molla Şahap Muradi, ABD Başkanı Donald Trump‘ın suikast düzenlediği Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani‘nin intikamının nasıl alınabileceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in işgal ve saldırılarına direnişin, IŞİD’e karşı zaferin sahadaki komutanı Süleymani’nin gerçek bir kahraman olduğuna işaret eden bir kıyas yapan molla Muradi, İran’ın misillemede bulunmakta zorlanacağını, zira ABD’nin sadece kurmaca kahramanları olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

“Bir düşünün. Sünger Bob Kare Pantalon’u mu yoksa Örümcek Adam’ı mı ortadan kaldıracağız?”

İRİB tarafından cumartesi günü paylaşılan röportajdan bir klibe göre Muradi şunları söyledi:

An Iranian cleric touches on talk that #Iran should target one US commander in retaliation for the killing of #Soleimani: Who are we meant to hit? The US doesn’t have heroes. Do we target Spiderman? Spongebob Squarepants? They have nobody. https://t.co/QvBaOJuRS8 — Iman Nasseri (@imannasseri) January 6, 2020

“Sizin görüşünüze göre dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi Süleymani suikastının intikamını almak isterse ve bunu doğru düzgün yapmaya niyetlenirse onların kast ettiği şekilde – onlar bizden birini indirdi diye şimdi biz de onlardan birini indireceğiz- Amerika bağlamında kimi temizlemeyi düşünmeliyiz?”

“Bir düşünün. Sünger Bob Kare Pantalon’u mu yoksa Örümcek Adam’ı mı ortadan kaldıracağız? Onların kahramanı yok ki. Karşımızda büyük nüfusu ve geniş toprakları olan bir ülke var, ama hiç kahramanı yok. Tüm kahramanları çizgi karakterler – hepsi de kurmaca.”

IŞİD’e karşı savaşla özdeşleşmiş İran’ın iki numarasına Irak’ta suikast düzenlenmesinin ardından İran devleti dini lider Ayetullah Ali Hamaney’den başlayarak tepeden tırnağa intikam yemini etti, ama intikamın nasıl alınacağı tüm bölge, hatta dünyanın kaderini etkileyebilecek büyük bir soru işareti.