İranlı muhalifleri Türkiye’den kaçırmayı planlayan sanıklar hakim karşısında

İranlı muhalifleri Türkiye’den kaçırmayı planladıkları iddia edilen ve aralarında Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam ile açığa alınan savcı Davut Yılmaz’ın da olduğu 16 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

İranlı muhalifleri Türkiye’den kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul TEM Şube Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanan ve aralarında By Sağlam Savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam ile açığa alınan Savcı Davut Yılmaz’ın da bulunduğu 16 sanığın yargılanmalarına İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

“NE CASUSU? BOŞU BOŞUNA CEZAEVİNDE YATIYORUM”

Duruşmada savunma yapan sanık Davut Yılmaz, ‘”İhsan Sağlam’a Denizli‘ye giderken arabamı vermiştim. Keşke vermeseydim. Meğerse adam kaçırmaya girmişler. Ben suçlu, kriminal bir insan mıyım? O kadar örgütlü suçlar savcılığı yaptım. Bu kadar saçma bir iddianame görmedim. Ben böyle bir olay olduğuna da inanmıyorum. Örgüt yok. Üç kişinin ifadesiyle gözaltına alındım. 40 polisle evimi bastılar, didik didik aradılar. Casus savcıymış. Ne casusu? Boşu boşuna cezaevinde yatıyorum” diyerek hiçbir İran devlet görevlisiyle alakası olmadığını söyledi.

Sanık Yılmaz savunmasının devamında, ‘’Hala devletin savcısıyım, açıkta da olsam devletten maaşımı alıyorum. Ailem lojmanda oturuyor. Kaçma şüphem yok. Bu kumpas bir gün patlayacak. Kumpası yapanlar bir gün yargılanacak ve cezaevine girecek. Kumpasın yargı ayağı da var” şeklinde konuşarak tahliyesini talep etti. Duruşmada diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek tahliyelerini talep etti.

3 SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Emin Araci, Behnaz Ebrahimihajisarayi ve Tuba Eren’i adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Heyet, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 şüpheli hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suç örgütüne üye olma’, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’, ‘cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Davut Yılmaz’ın 23 yıldan 42 yıla kadar, şüpheli İhsan Sağlam’ın ise 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 14 şüpheli için de değişen oranlarda hapis cezaları istendi. (İHA)

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