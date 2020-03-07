İranlı saadet zinciri soruşturmasında ikinci dalga: 8 milyonluk vurgun

Kurdukları “Kozmik enerji” isimli hayali bir şirketten kar payı vermek vaadiyle saadet zinciri kurarak binlerce kişiyi dolandıran çeteye geçtiğimiz Şubat ayında operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklanmıştı.

ÇETENİN PARA KURYELERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Çalışmalarını devam ettiren ekipler, bu kez çetenin para transferlerini yürüten kişileri belirleyerek takibe aldı. Sürdürülen takipler sonucu A.U., T.E. ve A.V. isimli şüphelilerin, açtıkları bujiteri dükkanından para transferlerini gerçekleştirdiği belirlendi.

8 MİLYON LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Fatih Çemberlitaş’ta bulunan bijuteri dükkanını bir süre izlemeye alan ekipler 5 Mart’ta operasyon düzenledi. Maliye müfettişlerinin de katıldığı operasyonda A.U., T.E. ve A.V. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, dükkanın çeşitli yerlerine saklanan 2 milyon 116 bin 55 lira, 813 bin 5 amerikan doları, 87 bin 40 euro, 11 bin 910 kanada doları ve bin 335 sterlin olmak üzere yaklaşık 8 milyon lira ele geçirildi.

MALİYE CEZA KESTİ

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alınırken, ele geçirilen paralara da el konuldu. Operasyona katılan maliye müfettişleri ise bujiteri dükkanına yaklaşık bir milyon lira ceza kesti.