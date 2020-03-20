İranlı sanatçılardan dünyadaki meslektaşlarına “yaptırımlar koronavirüsle mücadeleyi engelliyor” mektubu

ANKARA (AA) – İranlı sanatçılar, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinin baltalandığını belirterek, dünyadaki meslektaşlarına bu durumun sona ermesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

Uluslararası festivallerde adını duyuran ve ödüller alan sinema oyuncuları, yönetmenler ve müzisyenlerden oluşan yaklaşık 200 İranlı sanatçı, dünyadaki meslektaşlarına hitaben kaleme aldıkları açık mektupta, İran halkının bugün biri koronavirüs diğeri ise ABD'nin uyguladığı tek taraflı yaptırımlar olmak üzere iki önemli krizle mücadele ettiğine dikkati çekti.

Mektupta, dünyadaki tüm sanatçıların her ne kadar farklı milletler ve ülkelerden olsa da "dünyada kültür adıyla yer alan ve sanat adı verilen sınırları olmayan ütopik toprakların vatandaşları" oldukları belirtilerek, "Hiçbir güç bizi bu vatandaşlığa sahip olmaktan alıkoyamaz." denildi.

Kovid-19 salgınının gün geçtikçe dünyanın her yerinde hızlı bir şekilde yayıldığının vurgulandığı mektupta, virüs karşısında herkesin aynı derecede savunmasız olduğu ve tek bir kişinin kurtuluşunun bir başkasının kurtulmasıyla mümkün olacağına işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu kriz, az ya da çok kayıpla geçecektir, ancak hikayeler kalacaktır. Hastalara psikolojik destek vermek ve tıbbi malzeme yetersizliğinden kaynaklı endişelerini gizlemek için hastanelerin boğucu ortamında dans eden İranlı hemşirelerin ve maskesiz ve eldivensiz şekilde hastalara hizmet etmeye çalışan doktorların hikayeleri dünyanın hafızasında yer edinecek. Er ya da geç, biz ya da sizler tarafından hikayeleştirilecek. İnşallah, dünya kamuoyunda etkisi olan sanatçılar, bu krizde İran halkının karşılaştığı zulmün hikayesini devlet adamları ve siyasetçilere geç olmadan anlatırlar."

– Dünya sanatçılarına çağrı

Yaptırımlardan kaynaklı tıbbi yetersizliklere dikkat çekilen mektupta, "Sizler, dünyaca ünlü sanatçılar olarak İran'da koronavirüse yakalanan hastalar, enfeksiyon eşiğindeki çocuklar, yaşlılar ve ülkedeki tıbbi yetersizlikler hakkında ne düşünüyorsunuz, ne söylüyor ve ne yapacaksınız?" ifadeleri kullanıldı.

Mektuba şu ana kadar, aralarında 2017'deki 89. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Yabancı Film ödülünü alan "Satıcı" filmindeki rolüyle 2016 Cannes Film Festivali En İyi Oyuncu ödülünü kazanan Şahab Hüseyni ile Humayun Esediyan, Merziye Burumend, Rahşan Beni İtimad, Seyyid Muhammed Beheşti, Humayun Şeceriyan, Perviz Perestuyi, Vahid Celilvend, Alirıza Şoca Nuri, Fereşte Taerpur, Muhammed Mehdi Askerpur, Niki Kerimi, Mesud Kimyayi, Rıza Kiyaniyan, Nevid Muhammedzade, Müçteba Mirtahmasb gibi uluslararası festivallerde adını duyuran 187 isim imza attı.

– İran, yaptırımlar nedeniyle sağlık malzemelerinin temininde sorun yaşıyor

ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran'a yaptırımları geri getirmişti.

Washington'un doğrudan İran'ın sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.