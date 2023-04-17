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17 Nisan 2023
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İranlı yolcunun valizinden çıktı, değeri 350 bin lira

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Sabiha Gökçen Havalimanında gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında İran’dan gelen bir yolcu takibe alındı.

Tahran-İstanbul seferi yapan uçakla gelen yolcunun beraberindeki valiz yolcu salonuna gönderilmeden önce x-ray taramasından geçirilerek kontrol edildi.

ŞÜPE ÜZERİNE TAKİBE ALINDI

Valizde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine banda verilerek eş zamanlı şekilde takibine başlandı.

Diğer taraftan, pasaport işlemlerini bitirip yolcu salonuna gelen şüpheli valizini banttan alarak, takip edildiğinden habersiz bir şekilde çıkışa doğru yöneldi.

Bu aşamada ekiplerce müdahale gerçekleştirilerek yolcu eşya kontrolüne yönlendirildi. Şüpheliye ait valiz yolcu salonunda tekrar x-ray taramasından geçirildi ve ardından fiziki aramaya tabi tutuldu.

DEĞERİ 350 BİN TL

Yapılan aramalarda valizin çeşitli renklerde insan saçlarıyla dolu olduğu görüldü. Operasyon neticesinde toplam 15 kilogram ağırlığında 92 bağ insan saçı ele geçirilirken, saçların 350 bin lira değerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA)

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