İranlılar Atatürk heykeli önünde rejimi protesto etti

İran’da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 3 gün sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin ölümü büyük tepki yarattı. Antalya’da Atatürk heykeli önünde toplanan çok sayıda İran vatandaşı, rejimi protesto etti.
İran’da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren genç kızın hayatını kaybetmesi ülkede büyük tepkiye yol açtı.
Başkent Tahran’da “kıyafet kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve komaya giren 22 yaşındaki Mahsa Emini, 3 gün sonra dün yaşamını yitirmişti. Tahran Polisi, karakola götürülen genç kızın burada aniden bilincini kaybettiğini ve kalp rahatsızlığı yaşadığını belirtmişti.
İRANLILAR ATATÜRK HEYKELİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Bugün Antalya’da bir grup İranlı Mahsa Emini’nin ölümünü protesto etti. Alanya’da Atatürk heykeli önünde toplanan İranlılar rejime tepki gösterdi.
REİSİ’DEN SORUŞTURMA TALİMATI
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, olayın soruşturulması talimatı verirken eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, hükümete seslenerek “İslam’ın ve devletin imajı daha fazla zedelenmemeli ve failler yargılanmalı” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada tepkiler büyürken ülkede protesto gösterileri de düzenlendi.