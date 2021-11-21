İranlıların Van’a gelişi esnafın yüzünü güldürdü

Türkiye tarafından daha önce açılan, ancak İran tarafının vermediği geçiş izninin kaldırılmasıyla Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan İranlı turistler Van’a gelmeye başladı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında uzun süre geçişlere kapatılan İran sınır kapısındaki kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla Van’a gelen binlerce İranlı turist esnafın yüzünü güldürdü.

Türkiye’yi İran’a bağlayan önemli sınır kapılarından olan ve corona virüs nedeniyle 24 Mart 2020’de kapatılan Kapıköy, 17 Eylül’de tekrar geçişlere açıldı. İran tarafında da 8 Ekim’de geçişlerle ilgili kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla İranlı turistler Van‘a akın etmeye başladı.

Ekim ayından bu yana 72 saat içinde yapılan PCR testi sonucunun “negatif” olduğunu belgeleyerek Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uzun aradan sonra kente gelen turistler, yaptıkları alışverişle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa adeta can suyu oldu.

Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılmasıyla kentteki tüm otellerin doluluk oranının arttığını belirten bir otel müdürü “Pandemi dönemi doğal olarak bizi de etkiledi. Zor zamanlar geçirdik. Çok şükür pandemi etkisini yitirdikten sonra kapılar açıldı ve İranlılar şehrimize gelmeye başladı. Bu da doğal olarak turizmi, alışverişi olumlu etkiledi. Esnaf daha huzurlu ve daha mutlu. Otelimizde doluluk oranımız yüzde 70’lere varıyor. Belli dönemlerde tüm otellerimizde bu yüzde 100 oluyor. Bundan çok mutluyuz” dedi.