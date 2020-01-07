Ireland hem planlarını sıraladı, hem de dövmesini gösterdi

İki ünlü Amerikan oyuncu Kim Basinger ve Alec Baldwin’in kızı Ireland Basinger Baldwin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yıla dair planlarını yazdı.

Anne ve babasının izinden giderek kendisine mankenlik ve oyunculuk alanında bir kariyer yapan 24 yaşındaki Ireland, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim… Her ne kadar şöhret basamaklarını tırmanmak konusunda anne ve babası kadar şanslı olmasa da sosyal medya hesabı üzerinden ulaştığı 500 bini aşkın takipçisiyle yoğun bir etkileşim içerisinde olmayı başarıyor.

YENİ YIL PLANLARINI SIRALADI

Instagram hesabı üzerinden özel hayatına dair çok sayıda paylaşıma imza atan Ireland, bu karelerinde cesur görüntüler sergilemekten de geri durmuyor.

Genç kadın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ayna karşısında çektiği fotoğraflarını paylaştı. Bu karelerin altına; “Daha fazla dans et, daha fazla kitap oku” yazan Ireland’ın bu sözleri onun yeni yıl planları olarak yorumlanırken genç kadının paylaşımında vücudundaki dövmeleri sergilediği de dikkatlerden kaçmadı.