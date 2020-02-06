İrem Derici: 10 gündür at gibi koşturmaktan

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hasta olduğunu açıkladı. Derici son zamanlardaki yoğun temposunun buna neden olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çeken İrem Derici, bu defa sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte Derici’nin o satırları:

“Günaydın. 10 gündür at gibi koşturmaktan boğazım şeftali gibi uyandım. Aaa kaptık şifayı, baba yutkunamıyordu diye… Bugünkü planım malak gibi yataktan ibaret o yüzden anni! Yarın benim manyaklarla klip çekimi, cumartesi Kıbrıs konseri, pazar düğün derken… Story’lerde buluşuruz”