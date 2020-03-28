İrem Derici bu paylaşımı yaptı

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla esprili yönünü bir kez daha ortaya koydu. Derici, yaptığı paylaşımda karantina günlerine gönderme yaptı.

Corona virüsü sonrası tedbir amaçlı milyonlarca insan gibi kendisini ev karantinasına alan İrem Derici, bu süre zarfında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Kimi zaman köpeğiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Derici, bu defa yaklaşık 17 gündür devam eden karantina sürecine dair esprili bir göndermede bulundu.

Derici iki farklı fotoğrafını alt alta koyarak karantina sürecinde yaşadığı değişime esprili bir gönderme yaptı.