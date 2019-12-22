İrem Derici’den gelinlikle ilgili çarpıcı yorum

Sahnelerin başarılı ismi güzel şarkıcısı İrem Derici, arkadaşının düğünü için alışverişe çıktı. “Darısı sizin başınıza İrem Hanım” yorumuna cevap veren şarkıcı, “Ben bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim” açıklamasında bulundu.

İrem Derici, dün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Amerika’da yaşayan çok yakın bir arkadaşının Türkiye’ye geldiğini ve onunla buluşacağını söyleyen İrem Derici, “Arkadaşımın düğünü var. Gelinlik provasına illa sende gel deyince onu kıramadım ve bu özel günde yanında olmak istedim” dedi.

EVLİLİĞE ÇOK UZAK

Muhabirlerin “Darısı başınıza inşallah İrem Hanım” sözüne cevap veren Derici, “Aman yok arkadaşlar. Ben bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim” ifadeleriyle dikkat çekti. Derici, verdiği bu cevapla da evliliğe ne kadar uzak olduğunu da böylelikle göstermiş oldu. Başarılı şarkıcı yeni yılı Adana’da sahnede karşılayacağını ve sonrasında da kısa bir yurt dışı tatili yapacağını da sözlerine ekledi.