İrem Derici’den Mustafa Sandal itirafı

Radyo programcısı Yasemin Şefik+1 programının ilk konuğu İrem Derici oldu. Çocukken Mustafa Sandal’a aşık olduğunu söyleyen Derici, “O zamanlar Mustafa bana çok çekici gelirdi. Hatta geçen karşılaştık. ‘Biraz yaşlanır insan’ dedim. ‘Valla çok iyiyim değil mi?’ deyip, tişörtünü kaldırdı ve kaslarını gösterdi” dedi.

İrem Derici, ‘Yasemin Şefik+1’ programına konuk oldu. Esprili yorumlarda bulunan Derici, hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

İstanbul trafiğinden bıktığını dile getiren 34 yaşındaki şarkıcı, “Taksiye ne zaman binsem, magazin soruyorlar. ‘O onunla mı? Bu böyle mi?’ diye. Ben nereden bileyim? Aynı evde mi yaşıyorum ünlülerle!” ifadelerini kullandı.

“KATANA GİBİYDİM!”

İrem Derici daha sonra sözlerine, “İlk bara gittiğimde 14 yaşındaydım. Katana gibiydim. Kimse yaş sormuyordu” diyerek devam etti.

“SAHNEDEYKEN KAFAMA İÇKİ ŞİŞESİ YEDİM!”

Gece hayatında ve yurt dışı konserlerinde yaşadığı ilginç anılarını da anlatan Derici, şu ifadeleri kullandı:

“Yurt dışı konserlerine gidiyoruz. Gece 3’te sahne başlıyor. Adam diyor ki ‘Düğün var, bitecek. Oradan buraya gelecekler’ Tıklım tıklım dükkan… Sahneye çıktım. Gece 3’te sahneye çıktığım için kafama içki şişesi yedim! Adama laf anlatmaya çalışıyorum. ’12’den beri buradayım’ dedim. Öyle de bir anım var.”

“BENİM İÇİN KİMSE KAVGA ETMEDİ!”

Özel hayatı hakkında da konuşan şarkıcı, “Benim için iki erkek düello yapmadı. Mekanlarda olurdu öyle şeyler. Benim için kimse kavga etmedi! Ama biri bana baktı diye alkolün etkisiyle sinirlenen sevgilim gibi şeyler oldu” dedi.

İrem Derici, “Gençliğimde yazılmamış kurallar vardı. Birinin sevgilisine bakılmaz, aşkından ölsen onunla bir şey yaşamazsın! Şimdi işler öyle değil. Ancak bak şöyle olur; aradan yıllar geçmiş, senin eski sevgiline aşık olmuşum. Gelir icazet alırım. ‘Yasemin böyle böyle’ derim” açıklamasını yaptı.

“KARIN KASLARINDA KAŞAR RENDELENİR!”

Derici, “Ünlüler arasında ilk gençlik aşkın kimdi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Çocukken Mustafa Sandal ilk aşkımdı. O zamanlar Sandal bana çok çekici gelirdi. Hatta geçen karşılaştık. ‘Biraz yaşlanır insan’ dedim. ‘Valla çok iyiyim değil mi?’ deyip, tişörtünü kaldırdı ve kaslarını gösterdi. Adamın kaslarında kaşar rendele, o derece iyi. Kitesurf yapıyormuş.”

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