İrem Helvacıoğlu, yemek yemediği için annesinin endişelendiğini söyledi

Uzun süredir Eser Alp ile aşk yaşayan İrem Helvacıoğlu, bir erkek arkadaşıyla Etiler’de yemek yerken görüntülendi. Restoran çıkışı gazetecileri karşısında gören Helvacıoğlu, açıklama gereği duydu ve “Arkadaşım benim. Eser’le de aramız iyi o Ankara’da olduğu için pek fazla göremiyorsunuz o yüzden böyle düşünmeniz normal. Geçen günde sevgilisiyle diye yazmışlar. Bir arkadaşımla beraberdim, haberi görünce Eser ne zaman saç ektirdi de ne ara uzattı bu kadar diye espri yaptım” dedi.



Kerem Bürsin ile başlayacağı film hakkında konuşan Helvacıoğlu, “Yarın çekimlerimiz başlıyor, heyecanlıyım dedi. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşecek filmle ilgili “Senaryo ile ilgili bilgi vermeyeyim ama çok güzel yerlere dokunan bir hikayesi var” diye konuştu.

Yemek yemeyi sevmiyorum

Aşırı zayıflığıyla dikkatleri üzerine çeken İrem Helvacıoğlu, bir dergiye verdiği röportajda 20 kiloyu pesketaryen diyeti ile verdiğini söylemişti. Yanlış yazıldığını dile getiren güzel oyuncu, “16 yaşındayken 70 kiloydum, o dönem verdim. Kilo alma sebebinin o yaşta ameliyat geçirmem ve ayağımın sakatlanmasına bağlıydı. Bolca yemek yedim, yemek yemeyi seviyordum. Şimdi ise pek yemek yemeyi sevmiyorum. Dedemin çiftliği vardı, o yüzden bazı hayvanlarla duygusal bağım oldu ve o etleri de yiyemedim” dedi. İrem Helvacıoğlu zayıflığı sebebiyle annesinden de sürekli uyarı aldığını söyledi: “Ailem her gördüğünde kilo al diyor. Annem kızım hasta olacaksın çok zayıfsın diyor ama çok şükür bir hastalığım yok.”