İrem Sak’tan dikkat çeken çeyrek altın paylaşımı

Evde kaldığı süre boyunca esprili paylaşımlar yapmaya deva eden İrem Sak, gelinlikli bir fotoğrafını paylaştı ve ‘Bu kaçıncı gelinlik. Çeyrek olmuş 506.04’ dedi…

Corona virüsü nedeniyle bir süredir evde vakit geçiren İrem Sak, yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yakın zamanda Can Bonomo’nın klibinde oynayan Sak, klipten kareler paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ünlü oyuncu son olarak gelinlikli bir pozunu paylaştı ve “Bu kaçıncı çekim, bu kaçıncı gelinlik bilmiyorum. Ama çeyrek altın 506,04 olmuş” dedi.