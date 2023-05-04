İrfan Buz: İlk hedefimiz Fenerbahçe’den puan almak

Giresunspor, Spor Toto Spor Lig’in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni teknik direktörü İrfan Buz yönetiminde sürdürüyor.

Antrenmanda konuşan Teknik Direktör İrfan Buz, “Giresun’a daha önce rakip takımın hocası olarak gelmiştim. Giresunspor’u biliyorum ve daha evvel izleme fırsatım da olmuştu. Bugün de Giresunspor’a severek ve isteyerek geldim. Ancak dışardan kolay görünmeyen bir durum var fakat takımın potansiyeli doğrultusunda doğruları yaparak ligde tutunmak istiyoruz. Buna biz inanıyoruz, futbolcularımız da inanıyor fakat inanmanın yeterli olmadığını bu inancın altını da doldurmak gerektiğini biliyoruz. Bunun için çalışarak, taktiksel hatalarımızı iyi analiz ederek doruları yaparak bu inancın içerisini dolduracağız. Bir de burada şehre ve taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Matematiksel olarak baktığımızda 4 müsabakadan 9 puan hedefimiz bulunmaktadır. Bilindiği gibi 2 maçtan oynanmadan 6 puan alınacaktır. Bu hesaplar üzerine kurulu olarak düşündüğümüzde bize ligde kalmaya yetecektir diye düşünüyorum” dedi.

‘İlk hedefimiz Fenerbahçe’den puan almak’

Giresunspor’un, Fenerbahçe maçına odaklandığını da kaydeden Buz, “Bizim şu anda tek hedefimiz Fenerbahçe müsabakasıdır. Bu karşılaşmada alacağımız puan çok çok önemli. Şu anda da Fenerbahçe müsabakasına tamamen odaklandık. Burada taraftarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum, gelsinler bizi desteklesinler, futbolcular da elinden gelen her şeyi yapacaktır. Doğruları yaparak başaracağımıza da inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Nahid Yamak: “Giresunspor’u İrfan Buz’un ligde tutacağına inandığımız için getirdik”

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak ise, “Giresunspor büyük bir camia, bugüne kadar bize yaptıkları hizmetlerden dolayı bütün hocalarımıza, teknik direktörlerimize teşekkür ediyoruz. Ancak futbol geriyi değil daima ileriyi düşünülen bir oyun değil, daima ileriyi düşünmek gerekir. Daha önceden İrfan Buz hocamızı bildiğim için bu ligde tutacağına inandığım bir hoca olduğu için anlaşmaya vardık. Devam eden süreçte yaşayıp göreceğiz ama bu savaşı sonuna kadar vereceğiz. Ben bu savaşı kesinlikle Giresunspor’un kaybedeceğini düşünmüyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız çünkü ardımızda çok büyük ekonomik bir kriz var bunu ancak Süper Lig’de kalırsak atlatabiliriz. Yoksa faturanın bedelini ödemek imkansız hale gelecektir. Umarız Fenerbahçe maçıyla bir çıkış yakalarız. Zaten geriye 3 maçımız kalıyor ikisi evimizde, biri deplasmanda. Burada bize çalışmak düşüyor. Sezonun sonuna mutlu şekilde ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.