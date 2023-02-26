İrfan Buz’dan Fenerbahçe – Konyaspor maçı değerlendirmesi: Plana uygun Galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig’de 23. haftanın erteleme maçında sahasında ağırladığı Konyaspor’u Enner Valencia (2), Joshua King ve Attila Szalai’nin attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

Teknik Direktör İrfan Buz, Fenerbahçe’nin rahat aldığı galibiyeti değerlendirdi.

İşte İrfan Buz’un değerlendirmesi:

Konyaspor alanı daraltarak oynamaya çalıştı. Defansif oyunu tamamen savunma arkasına koşabilecekleri pozisyonlarla taçlandırmayı amaçladılar. Ancak gerek kadro eksikleri gerekse Fenerbahçe’nin orta alan baskısı buna müsade etmedi. 311 pasla geçen bir ilk yarı oynandı Fenerbahçe adına. Bu oyun anlayışında asıl mevkiileri oynatıldığı yerler olmayan iki oyuncu Lincoln ve Ferdi performansları önemli. Jesus ikisini de mümkün olduğunca öne çıkarmayı istedi ve goller bu şekilde geldi. Lincoln’ün yaptırdığı penaltı, Ferdi katkısıyla gelen ikinci gol. Yine Lincoln’le gelen ve farkı getiren vuruş… Özellikle Diouf’un erken kırmızısı maçın da erken kopmasına neden oldu.

İrfan’a dikkat!

Fenerbahçe için daha zor geçme ihtimali olan müsabaka rahat bir şekilde geride kaldı. İrfan’ın verimsiz kalması düşündürücü, çünkü solda verim veremiyor. Daha önce de çalıştığım bir oyuncu olduğu için biliyorum. Solda kendisini iyi hissetmiyor.

Valencia ve Jesus

Valencia parantezi de açmak şart… Sarı-Lacivertli takım için Jesus’un oynatmaya çalıştığı kaotik hücum futbolunda onun gibi gezgin, arayan ve zorlayan oyuncular değerli. Valencia da bunu fazlasıyla lehine kullanıyor. İstiyor ve buluyor. Ayrılık iddiaları varken ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Konyaspor’a gelirsek… Hoca değişikliğinin hâlâ etki edemediğini görüyoruz. Elbette eksiklerin sayısı burada planı işletme adına sıkıntıyı artırıyor. Ancak sonuçların negatif yönde üst üste gelmesi tedirginliği artırıyor.