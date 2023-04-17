İrfan Can Eğribayat’dan şampiyonluk yorumu! Galatasaray’a gözdağı

Fenerbahçe’de son olarak Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Altay Bayındır’ın son durumu belli oldu. Sarı Lacivertli ekip, bir süredir bel fıtığı rahatsızlığı olan ve son zamanlarda ağrıları artan 25 yaşındaki kalecinin ameliyat olacağını açıkladı. Bu gelişme ile birlikte Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın sezon sonuna kadar forma giymesi beklenmiyor.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe kalesinde İrfan Can Eğribayat görev yapacak. Genç kaleci Ankaragücü maçında ilk kez ligde forma şansı bulmuş ve başarılı performansıyla dikkat çekmişti.

Bu gelişmelerin ardından 24 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat, basın mesnuplarının karşısına çıktı ve önemli açıklamalarda bulunurken, şampiyonluk yarışına dair dikkar çeken sözler kullandı.

ALTAY’A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Genç kalecinin açıklamaları şu şekilde:

“Dün Kadınlarda Avrupa Şampiyonu olan takımımızı tebrik ediyorum. Kardeşim Altay’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Hayırlısı olsun hakkımızda.”

‘BU FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM’

“Çok heyecanlıyım. Çok büyük bir takımın kalesini koruma fırsatı geldi. Böyle bir anı bekliyordum. 8.5 ay boyunca hep bekledim. Kalecilere hep böyle fırsatlar geliyor. Sakatlanmasını istemeyiz Altay’ın ama bu bir şans. İyi değerlendirmek istiyorum. İnşallah takım olarak başarılı olabiliriz.”

‘UZUN YILLAR OYNAMAK İÇİN GELDİM’

“Fenerbahçe’de uzun yıllar oynamak için geldim. Satın alma opsiyonum var. Kalmak isterim. Kulüpler anlaşırsa, kalmaktan çok mutlu olurum.”

“Göztepe’deki son dönemimde takımdan uzun süre ayrı kalmıştım. Fazla kilolarım vardı. Jorge Jesus ile ilk toplantımızda bana kilo vermem gerektiğini söyledi. Fenerbahçe bana çok yardımcı oldu. Geçmişte gösterdiğim performans beni buraya getirdi.”

‘HAYALLERİMİZ VAR’

“Takım olarak hayallerimiz var. Yabancı, Türk ayrımı yok. Şampiyonluğa inanıyoruz, hocamız bizden daha fazla inanıyor. Taraftarlardan beklentimiz, bizim kadar inanmaları. Sezonu çifte kupayla bitirebilme şansımız var.”

‘YEDEK KALMAK BİLE ŞEREFTİR’

“Fenerbahçe’de yedek kalmak bile bir şereftir. Ben buraya transfer olduğumda yedek kaleci olduğumu zaten biliyordum. Altay uzun yıllardır Fenerbahçe’nin birinci kalecisi.”

‘TAKIM OLARAK İNANIYORUZ’

“Takım olarak hayallerimiz var. Biz takım olarak çok fazla inanıyoruz. Hocamız bizden de fazla inanıyor. Taraftarımızdan da beklentimiz, bizim kadar inanmaları. Biz bundan sonra kalan maçları kazanabilirsek, rakibimizin elbet puan kaybedeceğini düşünüyorum. Hem kupada hem ligde şansımız var. İnşallah 2 kupayı da alabiliriz. Takım olarak inanıyoruz.”

‘BELKİ DE ORADA KUTLAMA YAPARIZ’

“Anlamı zaten çok büyük olacak bizim için. Benim de ilk şampiyonluğum olacak, takımdaki birçok oyuncunun da ilk şampiyonluğu olacak. Sezon başında 3 kulvarda da şampiyonluk hedefliyorduk. UEFA’dan şanssız bir şekilde elendik. İddiamızın devam ediyor olması bizim için büyük avantaj. Rakibimiz bir seri yakaladı biz o yüzden geri kalmış gibi olduk ama 7’de 7 yaparsak rakibimizin puan kaybedebileceğini düşünüyorum. Ligin son maçı da rakibimizle. Belki onları orada yenip şampiyonluk kutlayabiliriz. Bu bizim hayallerimizin içinde olan bir durum.”