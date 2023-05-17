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İrfan Değirmenci’nden “kaybolan oylar” iddiası

Yazan:
Alaturka Online
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TİP İzmir Milletvekili adayı İrfan Değirmenci, 14 Mayıs seçimlerindeki usulsüzlüklerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Twitter hesabından “sandık sonuç tutanağı” ve “sandık sayım cetveli” görselleri paylaşan Değirmenci, şu ifadeleri kullandı:

“Günaydın. Sadece iki örnek paylaşayım sizinle. Bornova Evka-3 mahallesi 1222 no’lu sandık sonuç tutanağında 30 oyumuz var. YSK sistemindeyse bu sandıkta 0 oy görünüyor! Aynı mahallede 1223 no’lu sandık sayım cetvelindeki 25 oyumuz da kayboluvermiş. Ve bu seçimi 1500 oyla kaybettiğimize inanmamız isteniyor. Vazgeçmiyoruz. Saat 14’te avukatlarımızla YSK İzmir il binasına itiraza gidiyoruz. #OylarYenidenSayılsın”

İrfan Değirmenci dün de “İzmir’de 500 sandıkta doğrudan sandığa ve buradan referansla İzmir seçiminin geneline itirazda bulunduk. Yanıt bekliyoruz. Sizi bilgilendireceğim” demişti.

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