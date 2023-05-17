İrfan Değirmenci’nden “kaybolan oylar” iddiası

TİP İzmir Milletvekili adayı İrfan Değirmenci, 14 Mayıs seçimlerindeki usulsüzlüklerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Twitter hesabından “sandık sonuç tutanağı” ve “sandık sayım cetveli” görselleri paylaşan Değirmenci, şu ifadeleri kullandı:

“Günaydın. Sadece iki örnek paylaşayım sizinle. Bornova Evka-3 mahallesi 1222 no’lu sandık sonuç tutanağında 30 oyumuz var. YSK sistemindeyse bu sandıkta 0 oy görünüyor! Aynı mahallede 1223 no’lu sandık sayım cetvelindeki 25 oyumuz da kayboluvermiş. Ve bu seçimi 1500 oyla kaybettiğimize inanmamız isteniyor. Vazgeçmiyoruz. Saat 14’te avukatlarımızla YSK İzmir il binasına itiraza gidiyoruz. #OylarYenidenSayılsın”

İrfan Değirmenci dün de “İzmir’de 500 sandıkta doğrudan sandığa ve buradan referansla İzmir seçiminin geneline itirazda bulunduk. Yanıt bekliyoruz. Sizi bilgilendireceğim” demişti.