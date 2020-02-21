İrfan ve Süleyman bir kez daha karşı karşıya! Babil 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Babil 6. son bölüm izle)

Star Tv ekranlarında her cuma akşamı yayınlanan Babil dizisi bu hafta 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Babil’in son bölümünde; İrfan, başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Ayşe’yle kozlarını paylaşırken; Deniz için kırılan umutlar, İlay’ın masaya koyduğu fikirle yeniden yükseliyor. İşte Babil 7. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası…

Babil dizisinin 6. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman’ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Süleyman İrfan’ı sevdikleriyle cezalandırırken, Egemen de bu öfkeden nasibini alıyor. Peki Babil 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Babil son bölüm izleme ekranı.

BABİL 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Babil yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızdaki link üzerinden izlenebilecek.

BABİL SON BÖLÜM FRAGMANI

BABİL 6. SON BÖLÜM İZLE

BABİL 6. BÖLÜM ÖZETİ

Başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman’ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Süleyman İrfan’ı sevdikleriyle cezalandırırken, Egemen de bu öfkeden nasibini alıyor. İrfan, başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Ayşe’yle kozlarını paylaşırken; Deniz için kırılan umutlar, İlay’ın masaya koyduğu fikirle yeniden yükseliyor. Kudret’in İlay’ın ofisini patlatması beklenmedik sonuçlar doğururken, Hakan karşısında İrfan’ı buluyor.