Irina Moroziuk’tan cesur poz

Çaykur Rizesporlu futbolcu Mykola Morozyuk’un eşi Irina Morozyuk’tan yine çok konuşulacak bir fotoğraf geldi. Morozyuk, sosyal medya sayfasından iç çamaşırlı bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Daha önce sansasyonel fotoğraflarıyla gündeme gelen Irina Morozyuk, şimdi de kırmızı iç çamaşırıyla verdiği yeni yıl pozunu takipçileriyle paylaştı. Irina’nın söz konusu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

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ELİNDE MUZLA KENDİNİ DUVARA BANTLADIĞI FOTOĞRAF GÜNDEM OLMUŞTU

Irina Morozyuk, kendisini elinde bir muzla duvara bantladığı fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Irina fotoğrafın altına takipçileri için “Muzumun fiyatı nedir?” sorusunu bırakmıştı



Süper Lig’in ilk yarısını sonuncu bitiren Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev takımından Mykola Morozyuk kiralık olarak geçtiğimiz sene kadrosuna katmıştı.

