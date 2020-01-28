Irina Shayk, Bradley Cooper ile ayrılığın hakkında konuştu

Ünlü model Irina Shayk, geçen yaz Bradley Cooper ile olan 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı. Çift ilişkilerini kameralar önünde yaşamaktan uzun bir süre çekinmiş, ayrılıklarından sonra da hiçbir şekilde birbirleri hakkında konuşmamıştı. Bir derginin kapak yüzü olan Shayk, ilk defa Cooper ile ilişkisini ve ayrılığı hakkında konuştu.

İngiliz Vogue dergisinin Şubat sayısına konuk olan 34 yaşındaki ünlü model, Bradley Cooper ile ilişkisi ve ayrılık süreci hakkında “bekar bir anne” olmak konusunda da bilinmeyenleri anlattı. Rus model, Cooper’dan ayrıldıktan sonra parçalanmış hissettiğini söyledi.

Shayk, Vogue dergisine verdiği röportajda ilişkiye bakış açısı hakkında, “Bence iyi ilişkilerde, kişi kendisinin en iyisini de en kötüsünü de ortaya koyuyor. Bu insan olmanın doğasında var. İki muhteşem insanın çok güzel bir ilişkisi olmayabilir. Sanırım biz bunu birbirimizde deneyimleyecek kadar şanslıydık” dedi.

“BEKAR BİR ANNE VE ÇALIŞAN BİR KADIN OLARAK DENGEYİ KURMAK ÇOK ZOR”

Ünlü model, bekar anne olma konusunda da dengeyi bulmanın zor olduğunu söyleyerek, “Bir yandan bekar bir anne olup, diğer yandan çalışan bir kadın olmak çok zor. İnanın bana, bazı sabahlar uyandığımda, ‘Tanrım ne yapacağımı bilmiyorum, paramparça oluyorum’ dediğim günler de oluyor” dedi.

Çifte yakın bir kaynak People dergisine yaptığı açıklamada, Bradley Cooper’ın A Star Is Born filminin çekimleri sırasında çok hissiz olduğunu söylemiş, çiftin ilişkiyi kurtarmaya çalıştığını fakat bunu başaramadığını eklemişti.