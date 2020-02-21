Irkçı katil dört gün önce keşif yapmış!

Belinde silahtan kaynaklanan bir kabartı görünen Alman ırkçının açık yeşil renkli ceketi, internete yüklediği videoda da görüldü.

Altı kişiyi katlettiği büfe ve bara gelen Tobias Rathjen’in, burada su istediği ve maçları izlediği görülüyor.

Rathjen’in yanında da hedef seçtiği göçmen kökenli müşterilerden bazıları bulunuyor.

Bu arada olayı soruşturan terör savcılığının Rathjen’in başka bağlantılarının olup olmadığını araştırdığı aktarıldı.

FRANKFURT GENÇ TAKIMINDA

İyi bir futbol izleyicisi olan ve 2014 yılındaki Dünya Şampiyonası’nda Almanya’yı eleştiren videoları bulunan Rathjen’in, 10- 15 yaşları arasında Eintracht Frankfurt’un genç takımında futbol oynadığı belirlendi.

Amatör futbol takımını da o zamanlar ünlü teknik direktör Jürgen Klopp çalıştırdığı ifade edildi.

Klopp da Frankfurt’ta eğitim görmüş ve 1987 ile 1988 arasında Frankfurt 21 yaş altı amatör takımlarında futbol oynamıştı.

Öte yandan Tobias Rathjen’in futbol hayatı dizinden sakatlanmasıyla sona erdi. Bu durumun Rathjen’de büyük bir rahatsızlık bıraktığı belirtiliyor.

MERKEL’E ULAŞMAK İSTEMİŞ

Bu arada, Wuppertal’daki bir dedektiflik bürosu, Rathjen’in geçen yıl kendilerine ulaştığını ve Başbakan Merkel ile Alman Gizli İstihbarat Servisi BND’ye ulaşmak için yardımcı olmalarını istediğini belirtti.

Dedektiflik Bürosu, kendilerinin üst düzey ilişkiyi sağlayabileceğine inanan Rathjen’in bu teklifini reddetmiş.

İLGİLİ HABER Hanau saldırısı sonrası Almanya’da flaş teklif!