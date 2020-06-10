Irkçılığa karşı sesini yükselttiği için eleştirilen ünlü raket Osaka: Sessiz kalmak asla bir cevap değildir

Dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Naomi Osaka, George Floyd’un öldürülmesinin ardından ‘Black Lives Matter’ (Siyahların Yaşamı Değerlidir)hareketine verdiği destek yüzünden gördüğü “Sen tenis oynamaya bak” şeklindeki tepkiyi umursamadı ve ırkçılık konusunda sessiz kalmayacağını vurguladı. Reuters haber ajansına e-posta aracılığıyla yanıt veren Osaka, gerçek ve kalıcı bir sosyal değişime yardımcı olmayı umduğunu belirtti.

‘Herkesin bir sesi olmalı ve onu kullanmalı’

Osaka, “Sesimi çıkarmaktan çekinmiyorum çünkü harekete (Black Lives Matter) inanıyorum ve değişimi kolaylaştırmak adına kendi platformumu kullanmaya çalışmak istiyorum. George Floyd’un öldürülmesi ve Amerika’daki genel durum beni etkiledi. Sessiz kalmak asla bir cevap değildir. Herkesin bu konuda bir sesi olmalı ve onu kullanmalı” dedi.

Ünlü sporcu, yaşadığı şehir olan Los Angeles’taki protestolara ve Minneapolis’teki yürüyüşe katıldığını da söyledi.

‘Colin 2016’dan beri bu mesajı veriyor’

Siyahlara karşı polis şiddetine tepki çekmek için 2016 yılında ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve o günden sonra adeta ligden aforoz edilen Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick’i hatırlatan Naomi Osaka, “Colin bu mesajı 2016’dan beri veriyor. İnsanların onu gerçekten duyması için, aynı anda bir salgın, bir ekonomik kriz, kameraya yansıyan acı veren bir cinayet olması gerekti” ifadelerini kullandı.

İnsanların bu konularda sporculardan sessiz kalmasını beklediğini ve bunun ‘hakaret’ olduğunu savunan Osaka, “Kendimden çok onlar adına üzülüyorum, böylesi nefret dolu ve cahil olmak hayatı yaşamak için kolay bir yol olmamalı” dedi.

Japon ve Haitili bir çiftin çocuğu olan 22 yaşındaki Naomi Osaka, ABD’de büyüdü. Osaka da ten rengi nedeniyle zaman zaman ırkçı yaklaşımlarla karşılaştı. Osaka’nın iki Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.