Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı

LONDRA (AA) – Irkçılık karşıtı göstericilerin kaidesine "bir ırkçıydı" yazdığı İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in heykeli, yeni protestolar öncesinde korumaya alındı.

Churchill'in başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bulunan heykelinin etrafına iskele kuruldu. Akşam saatlerinde heykelin bulunduğu alana gelen işçiler, demir iskeleyi yaklaşık 2 saatte tamamladı.

Londra Belediyesinden yapılan açıklamada, "Parlamento Meydanı'ndaki Winston Churchill heykeli, korunması için geçici olarak kapatılıyor. Protestoların büyük bir çoğunluğu barışçıldı, ancak verilen zararladan sonra bu karara varıldı." denildi.

Hafta sonu ırkçılık karşıtlarının yeni gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

Geçen hafta yapılan gösteriler sırasında eski Başbakan'ın heykelinin kaidesindeki isminin üstü çizilmiş ve "bir ırkçıydı" yazılmıştı.

Ayrıca köle taciri Edward Colston'ın Bristol kentinde bulunan heykeli, iple devrilerek nehre atılmış, başka bir köle taciri ve sahibi Robert Milligan'ın Londra'da bulunan heykeli de başlatılan imza kampanyasının başarılı olmasıyla sökülmüştü.

– Churchill'in ırkçı ifadeleri

Beyaz ırkın daha üstün olduğunu savunan Churchill, Hintliler için "Hayvan gibi bir dine sahip, hayvan gibi bir halk" demişti.

Winston Churchill, "gelişmemiş ırk" olarak tanımladığı Kürtler ve Afganlar için de "Gaz kullanımı hakkındaki bu alçak gönüllülüğü anlayamıyorum. Medeni olmayan kabilelere karşı zehirli gaz kullanmayı güçlü bir şekilde destekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı askerlerine karşı da hardal gazı kullanılmasını isteyen Churchill'in, 1943'te Bengal'de 3 ile10 milyon arasında kişinin ölmesine neden olan kıtlıkta da sorumluluğu bulunduğu belirtiliyor.