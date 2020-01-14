İrlanda Başbakanı parlamentonun feshini istedi

İrlanda Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Başbakan Leo Varadkar’ın Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins’den Şubat ayında yapılacak genel seçimler öncesinde parlamentoyu feshetmesini talep ettiğini açıkladı.

Başbakan Varadkar’ın da bakanlarına genel seçimlerin 8 Şubat’ta yapılacağını bildirdiği öğrenildi. Başbakan Varadkar, geçtiğimiz hafta seçim tarihiyle ilgili kararını verdiğini ancak tarih konusunun henüz netleşmediğini açıklamıştı.

Ancak bu konuda kabinesindeki bakanlar ve ana muhalefet partisi lideriyle birer görüşme yapacağını bildirmişti.

İrlanda’da son dönemde yapılan anketlere göre Varadkar’ın Fine Gael Partisi ve ideolojik olarak müttefiki olan merkez sağdaki Fianna Fail Partisi ile başa baş gidiyor. (İHA)