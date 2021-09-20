İrlanda’da sağlık skandalı: Testleri pozitif çıkan sağlık personeli çalışmaya devam etti

İddialara göre, Covid-19 testleri pozitif çıkmasına rağmen sağlık personelleri huzurevlerinde çalışmaya devam etti. Pandemi döneminde ülkenin özellikle huzurevlerindeki çalışanlarıyla ilgili çok sayıda şikayet alındı.

Sozcu.com.tr

İrlanda son günlerde pandemi döneminde özellikle huzurevlerindeki sağlık skandallarını konuşuyor.

Salgının ilk 14 ayında Sağlık Bilgi ve Kalite Otoritesi (HIQA) tarafından alınan 1.650 şikayetin beşte biri, zayıf enfeksiyon kontrolü ve pandemik kısıtlamaların ihlali iddialarıyla ilgili. Şikayetler arasında, kuaförlerin kısıtlamaları ihlal etmesi, bazı tesislerde ziyaretçilere izin verilmesi yer aldı. Şikayetlerin kayıtları Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında yayınlandı.

ENFEKTE OLAN KİŞİYLE AYNI ODADA KALMAYA ZORLANDI

Nisan 2020’de bir şikayetçi, enfekte olmayan bir huzurevi sakininin coronavirüsü testi pozitif çıkan biriyle aynı odayı paylaşmaya zorlandığını bildirdi. Aynı ay içinde başka bir şikayette de bir huzurevindeki personelin coronavirüsü testinin pozitif çıkmasına rağmen asemptomatik olmaları nedeniyle çalışmaya devam ettikleri belirtildi.

Başka bir iddiaya göre de bir personelin huzurevinde Covid-19 testi yaptırmayı reddettiği ve Ekim 2020’de yüz maskesi takmadığı görüldü.

Bu yılın başlarında da sosyal medyada maske karşıtı kültürü destekleyen bir sağlık çalışanı hakkında şikayette bulunulmuştu.

ŞİKAYETLER İNCELEMEYE ALINDI

Covid ile ilgili olmayan şikayetler arasında ise cinsel istismar iddiaları, sakinlere sabah 5’te alkol servisi yapılması, personelin esrar içmesi ve yer aldı.

HIQA, aldığı tüm bilgilerin bir müfettiş tarafından incelendiğini söyledi: “Bu incelemenin amacı, bilgileri merkezin düzenleyici geçmişine göre değerlendirmek, istenen ve istenmeyen bilgilerdeki eğilimleri belirlemek ve bilgilerin daha geniş bir sistemik sorunun göstergesi olup olmadığını belirlemektir” dedi.

Müfettiş, uygulanan herhangi bir eylemin ayrıntılarını ve daha fazla bilgiyi huzurevinden isteyebilir.

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