Irmak Ünal: 4 gündür corona ile boğuşuyorum

Cihan Ünal’ın kızı oyuncu Irmak Ünal, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını açıkladı.
Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüsü, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak Irmak Ünal, Instagram hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
İşte Ünal’ın açıklamalarından satır başları:
* Corona virüsü ile boğuşuyorum son dört gündür. ‘Boğuşuyorum’ diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum.
* Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum’da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlanda çok dikkatliydim.
* Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul’a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor.
* Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim.
Son güncelleme: 09:10 – 29.10.2020