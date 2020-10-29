Irmak Ünal: 4 gündür corona ile boğuşuyorum

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüsü, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak Irmak Ünal, Instagram hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

İşte Ünal’ın açıklamalarından satır başları:

* Corona virüsü ile boğuşuyorum son dört gündür. ‘Boğuşuyorum’ diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum.

* Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum’da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlanda çok dikkatliydim.

* Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul’a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor.

* Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim.