İş arayan tiyatrocu kadına iğrenç tuzakta yeni gelişme!

İstanbul’da geçen nisan ayında iş görüşmesine giden tiyatro oyuncusu A.Ç.’ye cinsel saldırıda bulunduğu ve o anları telefonuna kaydederek “Yaşananları birine söylersen görüntüleri paylaşırım” dediği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık E.T.’nin davasında mütalaa açıklandı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık E.T. getirildi. Müşteki A.Ç. ise duruşmaya adli görüşme odasından Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmada müşteki A.Ç.’nin avukatı Özge Büşra Boyoğlu ile sanık avukatı Erkan Koç da hazır bulundu.

Sanık E.T. savunmasında müştekiyi daha önceden tanıdığını ve kendi rızasıyla birlikte olduğunu iddia ederek, suçlamayı kabul etmedi. E.T. emniyette verdiği ifadesini kabul etmeyerek, telefonundaki yazışmaları da reddetti.

“KAÇAMAZSAM ÖLECEĞİMİ BİLİYORDUM”

Müşteki A.Ç. ise ifadesinde iş aradığını, sanığın kendisine “Emlak ofisim var” diyerek sosyal medyadan iş teklifinde bulunduğunu ve Sancaktepe’ye çağırdığını söyledi.

Sanıkla önce kaymakamlık önünde buluştuğunu belirten A.Ç., sanığın “Ofise geçelim” diyerek kendisini derme çatma bir ofise götürdüğünü ve boğazını sıktıktan sonra “Seni öldürürüm” diyerek cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti. Sanığın cinsel saldırısını telefon kaydına aldığını belirten A.Ç., sanığın kendisine “Yaşananları birine söylersen bu görüntüleri paylaşırım” dediğini söyledi.

A.Ç. “Defalarca kaçmaya çalıştım fakat bir kez olsun bileğimi bırakmadı ve beni yalnız bırakmadı. Ona vurmayı da düşündüm ancak kaçamazsam ya da alt edemezsem öleceğimi biliyordum” dedi.

Müşteki A.Ç. sanıkla dışarı çıktıktan sonra tuvalete gitme bahanesiyle bir kafeye girdiğini, orada yaşadıklarını anlattığını ve sanığın da bu durumu görerek koşarak uzaklaştığını söyledi.

“TANIMADIĞI BİRİNİN EVİNE İNSAN TEK BAŞINA GİTMEZ”

Müşteki avukatı Özge Büşra Boyoğlu, olaya ilişkin delillerin dosyada olduğunu belirterek “Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Erkan Koç ise “Müşteki tanımadığını söylediği birisinin evine iş görüşmesi diyerek tek başına gitmiştir. Tanımadığı birisinin evine insan tek başına gitmez, yakınlarıyla giderdi. Evin durumunun kötü olduğunu görünce de eve girmemeliydi” diyerek müştekinin anlattıklarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu iddia etti.

31 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında suç unsurlarının sabit olduğuna kanaat getirerek ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cinsel saldırı amacıyla cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘şantaj’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçlarından 18 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada sanık E.T.’nin ‘basit yaralama’ suçundan ise beraat etmesi talep edildi.

Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na müzekkere yazılarak sanığın telefonunu arayan ve aradığı kişilerin baz istasyonu bilgilerini içerir dökümlerin mahkemeye gönderilmesini istedi.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre veren heyet, sanık E.T.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

“TUTUKLANDI AMA KORKUYORUM”

A.Ç., duruşma sonrası şunları söyledi: “Karşı tarafın avukatı yaşadığım olayı, kendi isteğimle gitmemle beni suçladı. Çok şükür ki delillerim ortada çünkü hemen polise gittim. Kendisi tutuklandı ama ben korkuyorum. Eve bir postacı geliyor ama ben postaneye gidip gerçekten postacı olup olmadığını sorgulatır hale geldim. Umuyorum ki, bu korkularım son bulacak. Ne zaman cezasını alırsa o zaman korkularım son bulacak inşallah.” (DHA)